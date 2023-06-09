Kısa vadeli borçta kur şoku. 1 Trilyon 400 milyar liralık yeni yük

Dolarda yaşanan yükseliş Türk ekonomisine bir yük daha bindirdi. Dolarda yaşanan artış, kur farkı olarak özel sektöre 734,8 milyar, kamuya 573,6 milyar, Merkez Bankası’na 100,7 milyar TL ek yük getirdi. Dolardaki her 1 kuruş artış, dış borçların ekonomiye yükünü yaklaşık 4,6 milyar lira artırıyor.

Dünya Gazetesi’nden Naki Bakır’ın yazısına göre, Yükseliş paralelinde dış borcun yükü de artmaya devam edecek. Seçimlerin ve ekonomi yönetiminin değişmesinin ardından kur üzerinde baskının gevşemesi ve zaten net rezervi eksiye geçmiş olan Merkez Bankası’nın müdahale gücünü yitirmesi üzerine yaşanan kur şoku, ülke dış borcunun ulusal ekonomiye yükünü katladı.

TL’ye karşı yaşanan değerlenme, dış borcun TL karşılığını 1,4 trilyon lira büyüttü. Seçimden önceki son iş günü olan 26 Mayıs’ta Merkez Bankası döviz alış kuruna göre 19,95 TL olan dolar, seçimden sonraki 8’inci iş günü olan 7 Haziran itibarıyla 23,0210 TL’ye yükseldi.

Serbest piyasada çok daha yüksek düzeyleri görmekle birlikte Merkez Bankası kurları baz alındığında dolar bu dönemde TL’ye karşı yüzde 15,4 oranında 3 lira 07 kuruş değer kazandı. Başka deyişle TL’de dolara karşı yüzde 13,3 oranında bir devalüasyon yaşandı.

YÜK ŞİMDİLİK 1,4 TRİLYON TL

En son 2022 sonu itibarıyla 459 milyar dolar olarak açıklanan Türkiye’nin toplam dış borç stoku baz alındığında; bunun TL cinsinden karşılığı, kur şokunun yaşandığı bu dönemde 1 trilyon 409,1 milyar lira büyüyerek 9 trilyon 158,2 milyar liradan 10 trilyon 567,3 milyar liraya yükseldi.

Buna göre anılan kısa dönemdeki yüksek oranlı devalüasyon sonucu ulusal ekonomiye dış borçlar cephesinden şimdilik 1,4 trilyon liranın üzerinde bir “ek” yük binmiş oldu. Dolar kurundaki her 1 kuruşluk artış, dış borçların ekonomiye yükünü yaklaşık 4,6 milyar lira artırıyor. Dövizde yükseliş sürerse, buna paralel olarak dış borcun yükü de artmaya devam edecek.

YÜKÜN BÜYÜĞÜ ÖZEL SEKTÖRE

Dış borç stokunun 151,8 milyar doları reel sektör firmalarının, 87,6 milyar doları da özel bankalar ve diğer finans kurumlarının olmak üzere toplam 239,4 milyar dolarla en büyük bölümü özel sektöre ait. Genel yönetim, kamu bankaları, KİT’ler ve diğer kamu kuruluşlarının olmak üzere kamuya ait toplam dış borç ise 186,9 milyar dolar. Merkez Bankası’nın da 32,8 milyar dolar tutarında dış borcu bulunuyor.

DIŞ BORCUN YÜZDE 58’İN DOLAR BAZINDA

Türkiye’nin 2022 sonu itibariyle 459 milyar dolar olarak açıklanan dış borç stokunun yüzde 58,1 oranındaki 366,5 milyar dolarlık bölümünü ABD doları üzerinden alınmış borçlar oluşturuyor. Euro cinsi dış borçların tutarı 132,2 milyar dolarla toplamda yüzde 28,8 paya sahip bulunuyor. Toplam stokun yüzde 3,8’lik bölümü TL, yüzde 1,6’sı SDR, yüzde 1,2’si Japon Yeni, toplam yüzde 6,5’lik bölümü ise diğer dövizler cinsinden.