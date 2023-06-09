Şortunun cebinde unuttuğu 200 euroyu bulan vatandaşa Özgür Demirtaş'tan görülmemiş yatırım tavsiyesi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şortunun cebinde unuttuğu 200 euroyu bulan vatandaşa yatırım tavsiyesi verdi. Demirtaş, “Geri koy. 3-4 ay sonra bul" dedi.

Şortunun cebinde unuttuğu 200 euroyu bulan vatandaşa Özgür Demirtaş'tan görülmemiş yatırım tavsiyesi

Seçim sürecinin sona ermesi ve yeni kabinenin açıklanması sonrası dolar ve euro artışa geçti. Dolar kuru 23,47 lira seviyesine gelirken euro ise 25,28 liraya yükseldi.

Döviz kurundaki artış ve enflasyonun yükselmesi vatandaşların farklı yatırım araçlarına yönelmesine neden oluyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ilginç bir yatırım tavsiyesi yaptı. Demirtaş, cebinde unuttuğu 200 euroyu bulan bir kişinin yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Geri koy. 3-4 ay sonra bul” dedi.

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200 lira mevcut kura göre 4 bin 900 liraya karşılık geliyor.

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