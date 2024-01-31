Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray damgası. En iyisi Kerem Aktürkoğlu'nun füzesi

Özlem Kıral
Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray damgası. En iyisi Kerem Aktürkoğlu'nun füzesi
Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United'a attığı gol Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi golü seçildi. İkinci sırada da Tete var.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasındaki en güzel golleri açıklandı.
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun; RAMS Park Stadı'nda oynanan Manchester United maçında attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi. Yine RAMS Park'ta Kopenhag filelerini voleyle havalandıran Tete de ikinci sırayı aldı.
Sarı-Kırmızılı ekip; A Grubu'nu Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardından üçüncü sırayı almıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin Son 16 Play-Off Turu'nda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak.

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