Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray damgası. En iyisi Kerem Aktürkoğlu'nun füzesi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasındaki en güzel golleri açıklandı.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun; RAMS Park Stadı'nda oynanan Manchester United maçında attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi. Yine RAMS Park'ta Kopenhag filelerini voleyle havalandıran Tete de ikinci sırayı aldı.

Sarı-Kırmızılı ekip; A Grubu'nu Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardından üçüncü sırayı almıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin Son 16 Play-Off Turu'nda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak.