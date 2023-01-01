2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ukraynalı mühendis ölü bulundu

Samsun açıklarında gemiden düşen Ukrayna uyruklu mühendis yapılan aramada denizde ölü bulundu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 23:53
Takip Et

Samsun açıklarında gemiden düşen mühendis ölü bulundu

Ukraynalı mühendis ölü bulundu
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'nın İzmay Limanı'ndan Samsun Limanı'na hareket eden Malta bayraklı Chelsea-7 adlı gemi Samsun'un Yakakent ilçesinin 20 mil açıklarındayken gemide üçüncü mühendis olarak görev yapan Ukrayna uyruklu Yevmenı Terletskyi'nin (27) gemiden denize düştüğü ileri sürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde yapılan arama Yevmenı Terletskyi'nin cesedi denizde bulundu ve Yakakent sahiline getirildi.

Terletskyi'nin cesedi otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
1
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
2
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
3
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
4
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿ Mutlu yıllar Türkiye ve iyi insanlar
5
﻿ Mutlu yıllar Türkiye ve iyi insanlar
﻿ Mutlu yıllar Türkiye ve iyi insanlar
﻿Cezaevinde oksijen tüpüyle yaşayan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç'ı hatırlattı
6
﻿Cezaevinde oksijen tüpüyle yaşayan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç'ı hatırlattı
﻿Cezaevinde oksijen tüpüyle yaşayan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç'ı hatırlattı
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı şapır şapır terletti. Sorduğuna soracağını pişman oldu
7
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı şapır şapır terletti. Sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı şapır şapır terletti. Sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Ekrem İmamoğlu ‘bir ilk’ diyerek duyurdu
﻿Ekrem İmamoğlu ‘bir ilk’ diyerek duyurdu
﻿Ekrem İmamoğlu ‘bir ilk’ diyerek duyurdu
﻿Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu
﻿Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu
﻿Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu
﻿Batman'da 50 küçükbaş hayvanın telef olmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
﻿Batman'da 50 küçükbaş hayvanın telef olmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
﻿Batman'da 50 küçükbaş hayvanın telef olmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
﻿Düzce’de alacak verecek kavgasında 1 kişi vuruldu
﻿Düzce’de alacak verecek kavgasında 1 kişi vuruldu
﻿Düzce’de alacak verecek kavgasında 1 kişi vuruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.