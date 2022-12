﻿Samsun Tekkeköy SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinden yayınlanan ilana göre, Samsun Tekkeköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçici personel olmak üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI (GENEL ŞARTLAR)

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşımı bitirmiş olmak ve 45 yaşından gün almamış olmak.

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, intikap. rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık. sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasma fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş.

2- Diploma veya mezuniyet belgesi

3- Nüfus cüzdanı tasdikli sureti

4- Sabıka kaydı aslı

5- İki adet vesikalık fotoğraf (son iki ayda çekilmiş)

6- Sağlık Rapor

7-Varsa sertifika ve iş deneyim belgeleri

8-Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği

9-Başvuru evraklar başvuru sahipleri tarafından bizzat elden teslim edilmelidir. Posta. kargo vs gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

Not: Adaylar evraklarını 14.12.2022 - 20.12.2022 tarihleri arasında Tekkeköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımı yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

Not: Belgelerin asılların ibraz edilmesi durumunda fotokopilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakdi personeli tarafından aste gibidir kaşesi vurulup asalları iade edilecektir.