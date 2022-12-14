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Belçika yeni hocasını ilanla arıyor

2022 Katar Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruptan çıkamayan Belçika, yeni teknik direktörünü arıyor.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 18:29
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Yeni Milli Takım hocasını ilanla arıyorlar

Belçika yeni hocasını ilanla arıyor
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Belçika Futbol Federasyonu, Dünya Kupası görevi sona eren Roberto Martinez'in ardından yeni teknik direktör için ilan açtı ve başvuruları kabul edeceğini açıkladı.
Verilen ilanda, "Kazanmayı bilen, uluslararası yüksek deneyime sahip ve üst düzey futbolcularla kazanma alışkanlığına sahip bir taktik uzmanı" arandığı kaydedildi.


Belçika Futbol Federasyonu'nun açtığı ilan için başvurular, 10 Ocak 2023'e kadar kabul edilecek. Federasyon, başvurular arasından seçim yapacak.
İşte Belçika'nın iş ilanında verdiği yeni teknik direktörde olmasını beklediği özellikler;
-Prezentabl
-Kazanmayı bilen
-Uluslararası deneyimi olan
-Yıldızlarla takım çalışması yapabilen
-Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen

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