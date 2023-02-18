18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Otomobil çocuk parkına daldı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çocuk parkına daldı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 09:23
Takip Et

Samsun'da feci kaza: 2 yaralı

Otomobil çocuk parkına daldı: 2 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Samsun'un Bafra ilçesinde virajı alamayan otomobilin çocuk parkına daldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Seddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancak Sokak Kızılırmak Seddesi istikametine seyir halinde olan Yunus Emre A. idaresindeki 55 B 0114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, daha sonra da çocuk parkında bulunan banka çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayberk V. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
3
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
4
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
5
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
6
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
7
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.