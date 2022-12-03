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Samsun’da tırlar birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'da seyir halinde olan iki tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 15:18
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Samsun’da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da tırlar birbirine girdi: 1 yaralı
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Samsun'da iki tırın birbirine girdiği kazada Gürcistan uyruklu sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kıran Mahallesi çevre yolu Araştırma Hastanesi Köprüsü altında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan yüklediği demiri Gürcistan’a götürülen Georgie Znıdze idaresindeki IG-976-çekici ve GG-789-P dorse plakalı tır, İbrahim G. yönetimindeki 35 YAR 44 çekici ve 35 ANE 477 dorse plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü Georgie Znıdze ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı tır sürücüsü elindeki evrakı torpidoya koyarken kazanın meydana geldiğini belirtirken, diğer tır sürücüsü İbrahim G. ise aracını yol kenarına yaklaştırdığı sırada diğer tırın kendisine çarptığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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