Samsun’da otomobil yoldan çıkarak bariyere çarptı: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uğur K. idaresindeki 51 HE 666 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Emine K. ve Kübra E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Kaynak: İHA)