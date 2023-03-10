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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:14
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.’nin (46) kullandığı 55 GT 936 plakalı otomobil ile C.Y. (63) yönetimindeki 52 DS 972 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü C.Y. ile eşi P.Y. (63) yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan C.Y., Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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