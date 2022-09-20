Vatandaşın ucuza şeker ve yağ çilesi!

Samsun’da sıvı yağ ve şekerin piyasaya göre oldukça uygun satıldığı kooperatif marketi önünde uzun kuyruklar oluştu. Tarım Kredi ve Kooperatifi marketinden piyasaya göre daha uygun fiyatlardan yağ ve şeker almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

"MARKETLERDE FİYATLAR ÇOK ARTMIŞ"

Vatandaşlar piyasa fiyatlarının altında satılan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçeği yağına ve şekerine yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar 5 litresi 135 liradan satılan sıvı yağa ve 2 kilosu 34 liradan satılan şekerden birer adet almak için sıraya girdi.

Şeker ve ayçiçeği yağının piyasa şartlarına göre oldukça uygun satıldığı için kuyrukta beklediklerini belirten vatandaşlar, “Marketlerde sıvı yağ ve şeker fiyatları çok artmış. Burada yağ 135, 2 kilo şeker de 34 liradan satılıyor. Biz de ucuz olduğu için sıraya girdik” dediler. (İHA)