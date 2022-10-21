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Cumhur İttifakı'nın kalesinde ucuz yağ kuyruğu

Kütahya’da Tarım Kredi Kooperatif marketleri önünde ucuz sıvı yağ için uzun kuyruklar oluştu.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 21:49
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Kütahya'da ucuz yağ kuyruğu

Cumhur İttifakı'nın kalesinde ucuz yağ kuyruğu
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Kütahya’da sıvı yağın piyasaya göre daha ucuz satıldığı kooperatif marketler önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. TMO önündeki kuyrukların tepki çekmesi üzerine; Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde de yağ satışı başladı. Ucuz yağ almak isteyen vatandaşlar bu kez de kooperatif marketler önünde dakikalarca bekleyerek, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kişi başı bir adet yağ alımına izin verilirken, ucuz yağ kuyruğunda zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı da gözlendi. Uzun süre sırada beklediği için öfkelenen vatandaşlardan bazıları duruma tepki gösterdi.

TMO’nun 5 litrelik yağının fiyatı 135 lirayken, yine aynı markette satılan Tarım Kredi Kooperatifi markalı 5 litrelik ayçiçek yağı 167 liraya satılıyor. Diğer marketlerde ise 5 litrelik ayçiçek yağı ortalama 200 liradan satışa sunuluyor.

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Poyraz
21.10.2022 23:01
İnsan kınadığını yaşarmış akepelilerde aynen öyle yaşıyor 2022 yılında  
 
er
21.10.2022 22:53
Gidin sorun o sırada bekleyenlerin hepsi akp ye oy vermiştir , bir tane başka partiye oy veren çıkmaz , ucuz mal beşinde akp seçmeni koşuyor.  
 
Asker
21.10.2022 22:52
Atalarımız boşuna dememiş büyük lokma yeme büyük söz söyleme döner dolaşır başına gelir diye. Ülkede resmen orta kesimi bile yok ettiler.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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