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Samsun’da 8 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'da yağmur etkili olurken kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 8 araç birbirine girdi, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:45
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Samsun’da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, 1 yaralı

Samsun’da 8 araç birbirine girdi: 1 yaralı
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Samsun'da 8 aracın karıştığı 3 farklı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kazalar, saat 09.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi viyadük üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkili olduğu Samsun’da kayganlaşan yollar kazaya sebebiyet verdi. 3 aracın karıştığı ilk kazanın ardından diğer kazalar da peş peşe yaşandı. Kazalarda 28 YE 917 plakalı aracın sürücüsü Musa Tezen (49) yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazalardan dolayı trafik durma noktasına geldi. Polis ekiplerince yol trafiğe kapatılarak araçlar için çekici çağrıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(Kaynak: İHA)

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