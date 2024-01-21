Fenerbahçeli futbolcular karma alanı hiç böyle terk etmemişti

Kaynak: Haber Merkezi Selahattin Ekrekli
Fenerbahçeli futbolcular karma alanı hiç böyle terk etmemişti
Şampiyonluk yolunda Samsunspor'a sürpriz şekilde puan kaybeden Fenerbahçe'de sessizlik hakim.

Süper Lig sondan ikinci sırasında yer alan Samsunspor'a Kadıköy'de 2 puan kaybeden Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu moralsiz olduğu gözlendi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle bitti. Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada İrfan Can Kahveci, Samsunspor'un golünü ise 63. dakikada Emre Kılınç attı.

Bu beraberlikle birlikte ligdeki 3 maçlık galibiyet serisine son veren Fenerbahçe puanını 54'e çıkartırken, Samsunspor 22 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak, Samsunspor ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

KARMA ALANI BÖYLE TERK ETTİLER

Fenerbahçeli futbolcular normalde maç sonu röportaj verdikleri karma alanı sessizce ve açıklama yapmadan terk ettiler.

HAKEMLER DE BÖYLE AYRILDI

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