‘Sandık Kokusu’ umut vermedi

Show TV’de ekrana gelen ‘Sandık Kokusu’, önceki akşam yeni sezonu açtı. Dizi, reytinglerde Total’de ve ABC1’de 4., AB’de ise 6. sırada yer aldı. Yapımın aldığı bu reyting, ‘Leyla’ (NOW TV) ve ‘MasterChef Türkiye’ (TV8) ile mücadele verdiği yarışa ‘Kuruluş Osman’ın (atv) da katılmasıyla işinin bir hayli zor olduğunu gösteriyor.

Sezona 1 hafta da olsa erken başlayan dizilerin farkı, bu sezon özelinde konuşursam, ortaya çıkıyor. ‘Leyla’ ve ‘Bir Gece Masalı’nda bunu gördük. ‘Sandık Kokusu’ da bunlardan birisi olabilir miydi? ‘Kanalı ve yapımcısı mutlaka düşünmüştür’ diye umuyorum. Bambaşka bir sezon bizi bekliyor. Her an her şeye hazırlıklı olmak gerekir.

Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk, Uğur Yücel, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Gözde Seda Altuner, Seda Türkmen, Sercan Badur ve Nesrin Cavadzade gibi isimler bulunuyor.

‘Ayrılık A.Ş.’ye Fransız ilgisi

11 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanan ‘Ayrılık A.Ş.’ filmi, daha gösterime girmeden Fransızlar’ın radarına takıldı. Bir Fransız yapım şirketi, Fransız versiyonunu çekmek için filmin yönetmeni ve senaristi Tanser Yılmaztürk’e teklifte bulunmuş. Aynı firma, devam filmini Türkiye-Fransa ortak yapımı olarak çekmeleri önerisini iletmiş. Görüşmeler sürüyormuş.

Kadın erkek ilişkilerinde yaşanan zorlukları mizahi bir dille ele alan filmin başrollerini Melis Tüzüngüç ve İdris Nebi Taşkan paylaşıyor.

Tanser Yılmaztürk’ün ilk uzun metrajlı filmi olan ve rol de aldığı Tans Production imzalı yapımın kadrosunda Zeynep Urhan, Tuğçe Sarıkaya Dağıstanlı, Bella Nabivi, Etem Caner Karaüç, Mertkan Arat, Volkan Cal, Bahattin Gök, Aydın Genç, Ezgi Say, Eren Genç, Turgut Özdemir, Ceren Arı, Bektaş Erdoğan, Serkan Yakın gibi isimler bulunuyor.

Başarısını drama da yansıttı

Cemre Baysel, son dönemlerin özellikle komedi türündeki yapımların aranan oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Şimdilerde NOW TV’nin ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ dizisinde rol alan oyuncu, komedideki başarısını dramda da gösteriyor. Dizinin önceki akşam ekrana gelen bölümünde resmen Cemre Baysel’in oyunculuk şovunu izledik. Ete kemiğe bürünerek hayat verdiği ‘Leyla’ rolünü âdeta ekran başındakilere hissettirerek yaşattı. Günden güne mesleğinin üzerine koyarak canlandırdığı farklı karakterlerle başarısını perçinliyor.

Çizgisini bozmadan yoluna devam ederse, Cemre Baysel’in adını önümüzdeki dönemlerde daha çok duyacağız.