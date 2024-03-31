-“Sandıktan ne sonuç çıkar, kim kazanır?”

Bugün yerel seçimde oy kullanacak ve beş yıl boyunca bizlere hizmet verecek belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarımızı seçeceğiz.

Yeni Tanin gazetesinde 4 yıllık çaylak gazeteciliğim sonrası Sarı Basın Kartı başvurusunu yaptığım yıl izlediğim ilk seçimde yaşadığım ve unutamadığım bir anımı aktaracağım.

O tarihte Ankara’nın medya merkezi Rüzgârlı Sokak’taki Uçar Han’da Yeni Tanin ile aynı katta Yeni Ortam Gazetesi vardı.

Gazeteciliğimde emekleri olan merhum gazeteciler Uğur Mumcu ve Mustafa Ekmekçi de Yeni Ortam Gazetesi yazarlarıydı.

CHP Genel Merkezi de Rüzgârlı Sokak'taki tarihî binasındaydı.

Anımı anlatmadan önce 14 Ekim 1973’te mecliste görev yapacak 15. Dönem milletvekillerini belirlemek için yapılan genel seçim öncesi Türk siyasetinde yaşananları anlatayım.

1969 seçimlerinde tek başına iktidar olan Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi (AP) hükûmeti 12 Mart 1971'de Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve kuvvet komutanlarının müdahalesine maruz kaldı.

"12 Mart Muhtırası" sonrası Başbakan Demirel istifa etti.

Askerler partiler üstü hükûmeti kurması için CHP’li Nihat Erim’i görevlendirdi.

CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, partiler üstü hükûmete şiddetle karşı çıktı.

Genel Başkan İsmet İnönü ise katılımı uygun buldu.

Bu önemli anlaşmazlık sonunda 5 Mayıs 1972'de CHP olağanüstü kurultayı yapıldı.

Kurultay delegeleri Ecevit'e destek verdi.

İsmet İnönü istifa etti.

Değişim gerçekleşti.

14 Mayıs 1972’de Bülent Ecevit, CHP'nin üçüncü genel başkanı seçildi.

Demirel ve Ecevit askerî müdahalenin bir an önce bitmesini istiyorlardı.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın da görev süresi dolmuştu.

Genelkurmay Başkanlığından istifa eden ve kontenjan senatörlüğüne getirilen Faruk Gürler askerlerin bütün baskı ve çabalarına karşın Demirel ve Ecevit direnince cumhurbaşkanı seçilemedi.

Demirel ve Ecevit’in desteği ile kontenjan senatörü emekli Oramiral Fahri Korutürk, 6 Nisan 1973'te altıncı Cumhurbaşkanı seçildi.

İşte bu siyasi tabloda 14 Ekim 1973 genel seçimi yapıldı.

Mavi gömleği ve mitinglerde uçurduğu ak güvercinlerle özgürlük kahramanı algısı yaratan ve “Karaoğlan” ünvanı verilen Ecevit’in bugün hâlâ geçerliliğini koruyan şu sloganları vardı;

-Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça düzen.

-Toprak işleyenin, su kullananın.

-Ortanın solu.

-Sosyal demokrasi.

-Köy Kent.

CHP lideri Bülent Ecevit, Zonguldak’tan milletvekili adayı oldu ve oyunu orada kullanarak Ankara’ya döndü.

Şimdi unutamadığım seçim anıma geleyim.

Rüzgârlı Sokak’ta CHP Genel Merkezinin girişinde gazeteciler arasında bulunan Yeni Ortam yazarı Mustafa Ekmekçi seçim sonucunu izlemeye gelen CHP lideri Ecevit’e şöyle sordu:

-“Sandıktan ne sonuç çıkar, kim kazanır?”

Ecevit şöyle yanıt verdi:

-“Demokrasi kazanır…”

Beklenen, Süleyman Demirel’in Adalet Partisi zaferi idi.

CHP’deki “değişim” kazandı.

Bülent Ecevit ilk seçiminde yüzde 33 oy oranı ile 185 milletvekilliği kazandırarak CHP’yi birinci parti yaptı.

1961 seçimi sonrası çok partili dönemde CHP, ilk kez birinci parti olarak seçimi bitirdi.

AP yüzde 29,82 oyla 149, MSP yüzde 11 oy ile 48, DP yüzde 11 oy ile 45, CGP yüzde 5 ile 13, MHP yüzde 3 ile 3 ve TB yüzde 1 ile 1 milletvekili çıkardı.

Millî Selamet Partisi İslamcı görüşleri savunarak milletvekili kazanan ilk parti oldu.