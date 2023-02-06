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Şanlıurfa’da son durum

Türkiye'yi deprem fırtınası vurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda deprem oldu. Türkiye'nin büyük bölümünde hissedilen depremlerde valilerden yapılan açıklamaya göre, ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:10
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 20 vatandaşımız vefat etti 120 vatandaşımız yaralı

Şanlıurfa’da son durum
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Saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte 16 binanın yıkıldığını, Vali Salih Ayhan ise ölü sayısının 20 yaralı sayısının 120 olduğunu açıkladı.

BÜYÜK YIKIM VAR

Şanlıurfa da depremde etkilenen iller arasında yer alıyor.

Kentte büyük bir yıkım söz konusu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini duyurdu.

VALİ AYHAN'DAN UYARI

Ayhan, “67 yaralımız var. Enkaz halinde. Kendi ekiplerimiz sahada. Çevre illerden de kurtarma ekibi istedik. Vatandaşlarımızdan isteğimiz yolları açalım lütfen. Trafik yoğunluğu oluşturmayalım.” dedi.

 

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