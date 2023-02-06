Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem beraberinde 10 ilde daha hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kahramanmaraş merkez üssü olarak gerçekleşen depremin "4. seviye" olarak ilan edildiği bildirildi. Peki, dördüncü seviye alarm ne demek? Kahramanmaraş depreminin ardından verilen 4. Seviye alarm ne anlama geliyor?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4’lük deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi.

AFAD 4. SEVİYE ALARM İLAN ETTİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin "4. seviye" olarak ilan edildiği bildirildi.

4. SEVİYE ALARM NE DEMEK?

4. seviye alarm, komşu ülkelerden gelecek her türlü ilk yardımın kabulü anlamına geliyor.

Dördüncü seviye alarm, bir ölçekte bir uyarı veya alarm sırasının dördüncü seviyesidir. Bu, belirli bir durumda, önceki üç alarm seviyesinden daha ciddi bir alarm seviyesidir.

Örneğin, bir doğal afet durumunda, dördüncü seviye alarm, halkın acil bir şekilde evlerinden ayrılması gerektiğini belirtebilir.

4. SEVİYE ALARM NEYİ KAPSIYOR?

Dördüncü seviye alarm kapsamı, acil durumlar ve çok ciddi tehlikelere karşı kullanılan en yüksek seviye alarmdır.

Bu alarm, genellikle ulusal veya yerel hükümet tarafından yapılan ulusal çağrıları kapsar, ancak uluslararası yardım da dahil olabilir. Uluslararası yardım, belirli bir ülkede meydana gelen bir olayda uluslararası kuruluşlar, örgütler veya başka ülkeler tarafından sağlanabilir.

Türkiye'de dördüncü seviye alarm, salgın hastalıklar veya benzer durumlarda hükümet tarafından uygulanabilecek bir tedbir düzeydir. Bu alarm seviyesi, belirli bölgelerde ya da tüm ülkede sosyal mesafeyi korumanın, toplu taşımayı sınırlandırmanın veya belli etkinliklerin yasaklanması gibi önlemleri içerebilir. Ancak, her durumda dördüncü seviye alarm kapsamının tam olarak ne olduğu hükümet tarafından belirlenir ve değişebilir.