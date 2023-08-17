Şanlıurfa'da 10 yaşındaki erkek çocuğu ‘Suriyeli tarafından istismar edildi’ iddiası: Halk sokağa döküldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 10 yaşındaki bir erkek çocuğunun, 20 yaşındaki Suriyeli mülteci tarafından istismar edildiği öne sürüldü.

Bu iddianın ardından ilçe halkı kaymakamlık önünde toplandı. Vatandaşların "Hükümet buraya" sloganları attığı görüldü.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre, kalabalıktan bazı kişiler Suriyeli mültecilerin işyerlerini hedef aldı.

Bazı işyerlerinin camları kırılırken polis ve jandarma kaymakamlık binası ile ilçe genelinde yoğun önlem aldı.

Bozova belediye başkanı Suphi Aksoy, kalabalığa sağduyu çağrısında bulunarak sakin olmalarını istedi.

İlçede gerginliğin sürdüğü bildirildi.