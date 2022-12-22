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Kadınların eğitim almasını yasaklayan Taliban'dan mide bulandıran savunma

Afganistan'da kadınların kadınların ve kız çocuklarının eğitim almasını yasaklayan Taliban'dan iğrenç bir savunma geldi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 20:16
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Taliban'dan mide bulandıran savunma. Kadınların eğitim almasını yasaklamışlardı

Kadınların eğitim almasını yasaklayan Taliban'dan mide bulandıran savunma
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Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklayan terör örgütü Taliban, "Kadın erkeğin çiftliğidir ve ona eğitim değil, erkeğin hizmeti farzdır" açıklaması yaptı.

Odatv'de yer alan habere göre, Afganistan'da yönetimi ele geçiren terör örgütü Taliban, kadınlara yönelik baskı ve yasaklara devam ediyor.

Taliban, son olarak ülkedeki yasakların üniversiteye gitmesini yasakladı. Yasağa, ilkokul eğitimi alan kız çocukları da dahil edildi. 

Taliban yönetiminin kız çocuklarının eğitimine yönelik aldığı karara Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban'ın kararına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yasak İslami de değil insani de. Bu kararı reddediyoruz ve doğru bulmuyoruz. Biz Afganlı kardeşlerimize eğitim, burs vermeye devam edeceğiz" dedi.

Taliban Afganistan Yüksek Öğrenim Bakanı Neda Mohammad Nadeem, sosyal medya hesabından "Kız çocuklarının eğitiminin yasaklanmasından dolayı bana kızıyorlar. Bu Resulullah'ın (SAV) emri iken, İslam, kadınların eğitim görmesine izin vermiyor. Kadın erkeğin çiftliğidir ve ona eğitim değil, erkeğin hizmeti farzdır" açıklaması yaptı.

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