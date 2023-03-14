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Sağanak yağış yolları göle çevirdi

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış yolları adeta göle çevirdi. Yağışı fırsata çeviren bir taksici ise aracını yıkadı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:48
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Şanlıurfada sağanak yağış yolları göle çevirdi

Sağanak yağış yolları göle çevirdi
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(İHA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur kent genelinde etkili oldu.

Etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. 

Karaköprü ilçesindeki kırsal bir mahalleyi ise sel suları bastı. AFAD, yağışların perşembe gününe kadar süreceği açıklamasında bulunarak vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.


Etkisini sürdüren yağışı fırsata çeviren bir taksici ise aracını yıkadı.

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