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Adana'da yoğun yağış ve sel uyarısı. Zeydan Karalar'dan depremzedelere çağrı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu gece Adana için etkili yağış ve sel beklendiğini duyurdu. Karalar aynı zamanda depremzedelere de çağrıda bulunarak, güvenli yerlere geçmelerini önerdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 20:50
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Zeydan Karalar'dan depremzedelere çağrı

Adana'da yoğun yağış ve sel uyarısı. Zeydan Karalar'dan depremzedelere çağrı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülken genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevreleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya'nın kuzey ve batı çevreleri ve Tunceli'de yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

ZEYDAN KARALAR'DAN DEPREMZEDELERE ÇAĞRI

Adana'da yoğun yağı ve sel beklentisi uyarısı yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu gece Adana için etkili yağış ve sel beklentisi var. Çadırlarda kalan vatandaşlarımızın Belediyemiz tarafından belirtilen toplanma alanları olan TÜYAP Fuar Alanı ile ASKİ Atatürk Spor Salonu'na gitmeleri önerilmektedir. ASKİ ve Belediyemizin diğer birimleri teyakkuzda olacak." dedi. 

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