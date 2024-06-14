Şanlıurfa'da zincirleme kaza. 8 yaralı

Kaza, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde Diyarbakır yolu istikametinde gerçekleşti. Kent merkezinden Karaköprü istikametine seyreden 63 B 0882, 80 LL 844, 42 AOU 349 ve 63 İfşaatlar 001 plakalı BMW marka araçlar çarpıştı.

İddialara göre, kazada birbirine giren araçlardan ikisi demir korkulukları aşarak karşı şeride geçti. Diğer iki araçtan biri ise takla atarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü giriş kapısında ters dönerek durabildi. Kazada toplamda 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Memduh O.'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve detaylı inceleme yapılmak üzere çalışmalar sürüyor.