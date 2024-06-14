Şanlıurfa'da zincirleme kaza. 8 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da zincirleme kaza. 8 yaralı

Şanlıurfa merkezinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasına 4 araç karıştı, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde Diyarbakır yolu istikametinde gerçekleşti. Kent merkezinden Karaköprü istikametine seyreden 63 B 0882, 80 LL 844, 42 AOU 349 ve 63 İfşaatlar 001 plakalı BMW marka araçlar çarpıştı.

aw227249-05.jpg

İddialara göre, kazada birbirine giren araçlardan ikisi demir korkulukları aşarak karşı şeride geçti. Diğer iki araçtan biri ise takla atarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü giriş kapısında ters dönerek durabildi. Kazada toplamda 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

aw227249-03.jpg​​​​​​​

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Memduh O.'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve detaylı inceleme yapılmak üzere çalışmalar sürüyor.

aw227249-04.jpg

aw227249-02.jpg

aw227249-01.jpg

İlgili Haberler
Valilikten flaş yasak kararı. Bu araçlar 3 gün boyunca trafiğe çıkamayacak
Fiyatı yüzde 233 arttı. Altını da gümüşü de ezdi geçti
Ne altın ne dolar ne de konut. Piyasaları uçuracak yatırım aracı belli oldu
ATM kartınızı anında yutacak. Para çekerken bunu yapan yandı
Yatırım yapacaklar aman dikkat! Fiyatlar resmen çakıldı
Altın ve gümüş için geri sayım başladı
54 yıllık gıda devinin tesisleri satıldı
Son Haberler
Sokak köpeğine işkence. Demir kürekle defalarca vurdu Yaşam
Sokak köpeğine işkence. Demir kürekle defalarca vurdu
Sünger üretimi yapan iş yeri alev alev yandı Yerel Haberler
Sünger üretimi yapan iş yeri alev alev yandı
Selçuk Bayraktar videoda 'yatırım fırsatı'nı duyurmuştu Gerçek bambaşka çıktı Gündem
Selçuk Bayraktar videoda 'yatırım fırsatı'nı duyurmuştu Gerçek bambaşka çıktı
Aniden çalışıp ilerlemeye başlayan araç cayır cayır yandı Yerel Haberler
Aniden çalışıp ilerlemeye başlayan araç cayır cayır yandı
Ağaca çarpan otomobil sebze bahçesine savruldu. 5 yaralı Yerel Haberler
Ağaca çarpan otomobil sebze bahçesine savruldu. 5 yaralı
Survivor yarışmacıları trafikte çakarlı araçla gezdi Gündem
Survivor yarışmacıları trafikte çakarlı araçla gezdi