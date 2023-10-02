Şanlıurfa'daki 'kayıp penis' tartışması son buldu

Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi, bölgede bulunan 'penisini tutan insan heykeli'nin penisinin kaybolduğu iddialarına yanıt verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şanlıurfa'daki 'kayıp penis' tartışması son buldu

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ile Karahantepe'de bulunan heykeller hakkında sansürlendi iddiasına Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul yanıt verdi. Karul, kırılmanın söz konusu bile olmadığını, heykelin parçalar halinde bulunduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kazı çalışmalarının sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni buluntuların gün yüzüne çıkarıldığını, Göbeklitepe'de kireç taşından yapılmış ve gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli ile Karahantepe'de de 2,3 metre yüksekliğinde, penisini tutan insan heykeli bulunduğunu açıkladı.

Karahantepe'de bulunan heykelin ana akım medya tarafından sansürlenerek yayınlandığı iddia edildi. Bunun üzerine 'heykel kırıldı mı yoksa sansürlendi mi?' tartışmaları başladı. İddialarla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Göbeklitepe ve Karahantepe’nin kazı başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, kırılmanın söz konusu olmadığını, heykelin parçalar halinde bulunduğunu söyledi.

Karul, şunları söyledi:

"Bugüne kadar heykellerin bulunma anında fotoğraflandığı arşivlerde yer alan fotoğraflara bakarsanız, neolitik dönemde de tek parça halinde bulunan bir heykele rastlayamazsınız. Heykeller burunları yüzde 99 oranında kırık ve birkaç örnek dışında fallusu üzerinde olan kırılmamış heykel yok.

Hemen hemen hepsinin uzuvları kırılmış durumda. Bu heykeller burun, çenesi ve fallusu olmayacak şekilde üç parça halinde bulundu. Daha sonra üç parça birleştirildi o zaman daha yerinden kaldırıldığında fallus yerinde yoktu.

İkinci parça henüz yoktu, bulunmamıştı. Buluntuları tonlarca taşın içinden bulmanız gerekiyor. Bu taşları bile tek tek kontrol ediyoruz ve buluntuya ait bir parça olabilir diye topluyoruz. Buluntuya ait bulunan parçaları yerine monte ediyoruz. Bu heykelin parçası fallus kırık olarak bulundu. İlk ayağa kaldırıldığında monte edilmemişti.

Aynı günün sonunda bulundu ve daha sonra yerine yerleştirildi. Karahan Tepe’nin yirmi metre ötesindeki bina içerisinde 11 tane 2 metre yükseklikte fallus olan heykel teşhir ediliyor. Taştepeler kapsamında önceki yıl bulunan kabartmada oturur vaziyette fallusunu tutan erkek heykel var. Bu heykel herkesin tüm ziyaretçilerin görebildiği bir yerde sergileniyor.

Bilimin özellikle arkeolojinin içerisinde bilim insanları tarafından sansürün yeri olamaz. Bu projede çalışan bizler herhangi bir kurumdan bir telkin almadık. Tartışmalar yersiz ve önemli gelişmeleri gölgeleyemez sıradan bir tartışma."

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