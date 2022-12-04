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Akçakale'de patlama! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı bir apartmanın zemin katındaki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 10:41
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir binanın zemin katında patlama meydana geldi

Akçakale'de patlama! Yaralılar var
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

(Kaynak: AA)

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