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  • 4 yaşındaki çocuk elektrik trafosuna çatal soktu. Trafo bomba gibi patladı

4 yaşındaki çocuk elektrik trafosuna çatal soktu. Trafo bomba gibi patladı

Esenyurt’ta 4 yaşındaki bir çocuk elindeki çatalı elektrik trafosunun içine soktu. O sırada trafo çocuğun yüzünde patladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 21:19
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4 yaşındaki çocuk elektrik trafosuna çatal soktu. Trafo bomba gibi patladı

4 yaşındaki çocuk elektrik trafosuna çatal soktu. Trafo bomba gibi patladı
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Küçük çocuk apar topar hastaneye kaldırılırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çınar S. isimli 4 yaşındaki çocuk elindeki çatalı binanın önündeki elektrik trafosuna soktu. O sırada trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın içinde kalan küçük çocuk şok içinde etrafa koşturdu.

Çevredeki vatandaşlar ve çocuğun ailesi, vücudunda yanıklar oluşan çocuğun yüzünü ve ellerini suyla yıkadı. Daha sonra aile çocuğu yoldan geçen bir arabaya bindirerek hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, patlamanın yaşandığı trafoyu tamir ederek çevresine emniyet şeridi çekti. Olay sonrasında ise sokakta bulunan bazı binaların elektrikleri tamamen kesildi.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde 4 yaşındaki Çınar S.’nin elindeki çatalı trafoya soktuğu ve trafonun patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun elindeki çatalı trafoya soktuğu, kısa süre sonra trafoda patlama meydana geldiği, küçük çocuğun etrafa koşturduğu görülüyor.

O sırada çevredeki vatandaşların ve çocuğun ailesinin yardıma geldiği, küçük çocuğun vücudunu suyla yıkadıkları kameralara yansıyor. Olay sonrasında anne ve babanın feryat ederek etrafa koşturdukları ve babanın küçük çocuğu kucaklayıp oradan uzaklaştığı görülüyor.

Olayın yaşandığı anı gördüğünü ifade eden Mahmud Şamiye, “Bir ses geldi. Hemen dışarı çıktık. Baktık çocuğun elinde çatal. Trafoya sokmuş. Elinde patlamış. Anne ve babası geldi. Sonra bizim dükkana geldiler. Su istediler. Döktüm biraz. Yüzü, saçı hep siyah olmuş. Derisi soyulmuş. Hastaneye yoğun bakıma götürmüşler. Elektriği kestiler. Tamir yapıyorlar” dedi.

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CNR GNLLN
19.11.2022 21:40
nereden baksanız trajedi. . o trafonun yerde ne işi var. o çocuğun çatalla ne işi var. annesi ne halt ediyor.  
 
Sare
19.11.2022 21:27
Allah korusun 4 yaş çocuk bu başka birşeylerde gelebilir başına  
 
Sade vatandaş
19.11.2022 21:25
Sokaklara çocuklarını bırakıp evde nasıl oturuyor bu aileler yahu çocuk 4 yaşında kapıda olsada nasıl yalnız bırakılır,nasıl rahat bu insanlar anlamak imkansız  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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