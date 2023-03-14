Galatasaray Kasımpaşa'yı nasıl yendi? Selçuk İnan'a flaş soru

Galatasaray, zorlandığı maçta Kasımpaşa'yı tek golle yendi.

Milliyet gazetesinin duayen yazarı Şansal Büyüka, bugünkü köşesinde maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Büyüka, önce Galatasaray'la ilgili sorular sordu ve şöyle cevapladı:

- Galatasaray çok mu iyi oynadı? Hayır.

- Galatasaray tempo mu yaptı? Hayır.

- Galatasaray baskı mı kurdu? Hayır.

- Galatasaray coşku mu yarattı? Hayır.

- Galatasaray keyif mi verdi? Hayır.

- Galatasaray buna rağmen nasıl kazandı?

- Hani derler ya, “kaliten kadar konuş” diye...

- Galatasaray’ın futbolu konuşmuyorsa, kalitesi konuşuyor.

- Kasımpaşa maçını da böyle kazandı.

Büyüka, sonra da "Kasımpaşa Genel Direktörü Serkan Rençber ile Teknik Direktör Selçuk İnan’a sormak isterim" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Hajradinovic ile Mounir form olarak berbat görünmelerine rağmen, nasıl oluyor da ilk on birde yer alıyorlar? Hadi başladılar, nasıl oluyor da bu kadar uzun süre sahada kalıyorlar? Gerçekten şaşırtıcı..."