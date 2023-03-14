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Galatasaray Kasımpaşa'yı nasıl yendi? Selçuk İnan'a flaş soru

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçla ilgili olarak Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan'a çarpıcı bir eleştiri geldi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 13:43
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Şansal Büyüka: Selçuk İnan'a sormak isterim

Galatasaray Kasımpaşa'yı nasıl yendi? Selçuk İnan'a flaş soru
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Galatasaray, zorlandığı maçta Kasımpaşa'yı tek golle yendi.

Milliyet gazetesinin duayen yazarı Şansal Büyüka, bugünkü köşesinde maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Büyüka, önce Galatasaray'la ilgili sorular sordu ve şöyle cevapladı:

- Galatasaray çok mu iyi oynadı? Hayır.
- Galatasaray tempo mu yaptı? Hayır.
- Galatasaray baskı mı kurdu? Hayır.
- Galatasaray coşku mu yarattı? Hayır.
- Galatasaray keyif mi verdi? Hayır.
- Galatasaray buna rağmen nasıl kazandı?
- Hani derler ya, “kaliten kadar konuş” diye...
- Galatasaray’ın futbolu konuşmuyorsa, kalitesi konuşuyor.
- Kasımpaşa maçını da böyle kazandı.

Büyüka, sonra da "Kasımpaşa Genel Direktörü Serkan Rençber ile Teknik Direktör Selçuk İnan’a sormak isterim" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Hajradinovic ile Mounir form olarak berbat görünmelerine rağmen, nasıl oluyor da ilk on birde yer alıyorlar? Hadi başladılar, nasıl oluyor da bu kadar uzun süre sahada kalıyorlar? Gerçekten şaşırtıcı..."

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