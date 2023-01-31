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Saray'ın şarkıcısı Demet Akalın özgürlük hakkında ahkam kesti

Saray'a yakınlığı ile bilinen şarkıcı Demet Akalın, "Dün gece asillik dersi verdiğimiz doğrudur" diyerek sosyal medyadan siyah elbisesiyle pozlarını yayınladı. Konuyu özgürlüğe getiren Akalın "Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok" dedi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:31
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Saray'ın şarkıcısı Demet Akalın: Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok

Saray'ın şarkıcısı Demet Akalın özgürlük hakkında ahkam kesti
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Şarkıcı Demet Akalın siyah elbisesine gelen yorumlara verdiği yanıtlarla gündem oldu.

 

Bir takipçisinin "Abla elbise demişsin ama bu baya ferace" yorumuna "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor k..ku izlemeye değil sorry." yanıtını verdi.

Demet Akalın, son olarak 2. Sayfa'ya bağlanarak dekolteden uzak elbisesine yapılan yorumlara yanıt verdi:

"Yaşım 50 artık transparan giyinmem" diyen Akalın şunları söyledi:

"Bazı şeylerin dozu kaçtı. Hangimiz daha çok açalım yarışı başladı. Geçen sene korkunçtu. Amerika’da bile bu kadar özgürlük yok. Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok."
 

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Yurttas
31.01.2023 16:35
Hakli AKP den once bir tane bile elbisesi,etegi yoktu.Zırh !!! ile dolasirken kumaş giymeyi AKP sayesinde öğrendi.  
 
akp ve mhp liler için doğru söylüyor
31.01.2023 16:01
Muhalif gazeteciler öldüresiye dövülüyor bir şey olmuyor. En son sinan ateş özel harekat polislerinin katıldığı organizasyonla katledildi. Katil nerede?olaya ilişkin fotoğraf ve video kayıtları nerede  
 
akp ve mhp liler için doğru söylüyor.
31.01.2023 15:57
Onlar her türlü hukuksuzkugu yapıyor. Iftira atıyor kumpas kuruyor. Hiç bir şey olmuyor. Inek hırsızları chp genel başkanını öldürmeye girdiği evi yakmaya kalkışıyorlar.gazeteciler oldurulesiye dövülü  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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