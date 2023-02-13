Demet Akalın'dan anlamlı yardım. İstanbul'daki dört dairesini depremzedelere açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ünlü isimler de adeta seferber oldu. Son olarak ünlü şarkıcı Demet Akalın, İstanbul Pendik'te bulunan dört dairesini bir yıllığına depremzedelerin kullanımına açacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ili de vurdu.

Şu ana kadar tespit edilebilen can kaybı 31 bini geçti. 150 bini aşkın kişinin bölgeden tahliye edildiği depremlerin ardından, binlerce depremzede evsiz kaldı.

Son olarak ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Pendik'de bulunan dört dairesini depremzedelerin kullanımına açacağını duyurdu.

"BİR SENE ÜCRETSİZ OTURACAKLAR"

Daireleri bir yıllığına depremzedelere vermek istediğini belirten Akalın, şunları söyledi:

"Pendik'te sıfır dört tane ev, bir sene ücretsiz oturacaklar ama içi sıfır... Sıfır eşya göndermek isteyenler ulaşsın bana."