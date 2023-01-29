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  • Demet Akalın'dan kıyafetine 'Ferace' diyen takipçisine şoke eden cevap.

Demet Akalın'dan kıyafetine 'Ferace' diyen takipçisine şoke eden cevap.

Demet Akalın sahneye siyah uzun ve bol bir elbiseyle çıktı. Kıyafetini sosyal medya hesabından paylaşan Akalın, bir takipçisinin "Bu baya ferace" yorumuna ağızları açık bırakan bir cevap verdi

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 15:53
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Şarkıcı Demet Akalın'ın takipçisine verdiği cevap olay oldu.

Demet Akalın'dan kıyafetine 'Ferace' diyen takipçisine şoke eden cevap.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir mekaanda sahneye çıktı. Hayranlarının karşısına şık çıkmak isteyen Akalın ünlü markanın tasarımı tercih etti. Ünlü şarkıcı sahne öncesi kombinini sosyal medya hesabından hesabından paylaştı.

YORUM YAĞDI

Demet Akalın'ın uzun siyah ve oldukça bol elbisesi hayranları tarafından beğenilmedi. Akalın'ın tepeden tırnağa kapatan elbisesine gelen bir yoruma oldukça şaşırtan bir cevap verdi. Bir takipçisi "Abla elbise demişsin ama bu baya ferace" yorumunu yaptı.

TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ CEVAP ŞOKE ETTİ

Ünlü şarkıcı takipçisinin yorumuna "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. K... izlemeye değil! Sorry" sözleriyle karşılık verdi. Akalın'ın yorumunda yine imla hatası yapması ise gözlerden kaçmadı.

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Zeki
29.01.2023 16:40
Demet Akalin Gorgusuzluk, Cahillik, Sonradan Gormelil  
 
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