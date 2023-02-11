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Demet Akalın 'şaka gibi' notunu düştü. İnsanlar can kaybetti ben akrabalarımı buldum

Sosyal medya paylaşımları üzerinden pek çok ünlü gibi deprem bölgesine yardımda bulunmak adına çaba sarfeden Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla başına gelen ilginç bir olayı takipçilerine aktardı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 01:54
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Depremzedelere yardım ederken akrabalarını bulan Demet Akalın heyecanını paylaştı

Demet Akalın 'şaka gibi' notunu düştü. İnsanlar can kaybetti ben akrabalarımı buldum
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Gerek kendisi üzerinden ve gerekse organize ettiği isimlerle deprem bölgesine çok sayıda yardımda bulunan ve depremzedelerin seslerini duyurmak adına çalışan Demet Akalın, bu koşturmaları arasında başına gelen ilginç bir olayı takipçileriyle paylaştı.

Kendisi de başına gelen durumu 'şaka gibi' şeklinde yorumlarken hislerini şu sözlerle ifade etti:

"Şaka gibi, depreme yardım ederken Onur'la tanıştım."Abla" dedi, senin amcan benim komşum! "Benim amcalarım yok ki öldü" derken halamı buldum ve büyük amcamızın çocukları bana bu resimleri atıyor.

Ağlasam mı? Gülsem mi? İnsanlar can kaybetti, ben akrabalarımı buldum.

Babacığımın resimlerini, çocukken onlara attığım resimleri attılar. Çok acayibim çok."

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