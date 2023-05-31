Saray’ın sesi Abdulkadir Selvi açıkladı. Mehmet Şimşek’in kabineye dönmek için sunduğu şart ortaya çıktı

Türkiye'nin ekonomik göstergeleri, özellikle son yıllarda kur, enflasyon ve cari açık gibi alanlarda sıkıntılı bir seyir izlemiştir. Bu durumun yanı sıra siyasi belirsizlik ve diğer faktörler, yabancı yatırımcıların ülkeden çıkışını hızlandırmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki ısrarı ve düşük faiz politikası talepleri uzmanlar arasında eleştirilere neden olmuştu. Düşük faiz politikasının ekonomik istikrarı zayıflatabileceği ve enflasyon baskılarını artırabileceği görüşleri sıkça dile getirilmiştir. Ancak Erdoğan, bu konuda kararlı olduğunu ve faizleri düşürmekte ısrarlı olduğunu ifade etmektedir.
Seçimlerin ardından Erdoğan'ın uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi ve üretim ekonomisi vurgusu yapması, ekonomide yeni bir dönem ve politikaların şekillenebileceği beklentisini oluşturmuştur. Mehmet Şimşek ile yapılan görüşme ve Abdulkadir Selvi'nin yazısında belirtildiği gibi, Şimşek'in kendi takımını kurup kararlarına müdahale edilmemesini istemesi, kabine oluşumunda önemli bir detay olarak öne çıkmaktadır.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iki arasındaki tek pürüzün ‘faiz’ olduğunu belirterek Şimşek’in kendi takımını kurup iki yıl boyunca kararlarına karışılmamasını istediğini yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yayınlanan yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi.
MEHMET ŞİMŞEK NE YAPACAK?
Gözler ekonomi yönetiminde. O nedenle Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi ilgiyle takip ediliyor. Mehmet Şimşek elini taşın altına koymaya hazır. Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinin olumlu geçtiği söyleniyor. Mehmet Şimşek ilk kez bakan olacak değil. Daha önce de Erdoğan’la çalıştı. Ekonomiyle ilgili ne yapılması gerektiği konusunda bir sorunu yok. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Başarılı olabilmek için ekonomi yönetiminde istediği takımı kurup en az 2 yıl boyunca alacağı kararlara karışılmamasını istiyor. Başarı için bunu çok önemsiyor.
FAİZ KONUSU
Erdoğan çalıştığı isimlere alan açan bir lider. Ancak Erdoğan’ın faiz konusunda bir tercihi var. Mehmet Şimşek’in ise faiz konusunda farklı düşündüğü biliniyor. Şimşek ihtiyaç olduğunda faiz artırımı yapılmasını savunan isimlerden. Erdoğan ile Şimşek yüzde 90 oranında birlikte çalışacaklar. Ancak faiz konusunda aşılması gereken bir nokta var.
Ama diğer bakanlıklar yavaş yavaş şekilleniyor. Yeni isimler göreceğiz. İçlerinde bakan yardımcıları da var mülki idareden gelecek isimlerde.