Saray’ın sesi Abdulkadir Selvi açıkladı. Mehmet Şimşek’in kabineye dönmek için sunduğu şart ortaya çıktı

Türkiye'nin ekonomik göstergeleri, özellikle son yıllarda kur, enflasyon ve cari açık gibi alanlarda sıkıntılı bir seyir izlemiştir. Bu durumun yanı sıra siyasi belirsizlik ve diğer faktörler, yabancı yatırımcıların ülkeden çıkışını hızlandırmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki ısrarı ve düşük faiz politikası talepleri uzmanlar arasında eleştirilere neden olmuştu. Düşük faiz politikasının ekonomik istikrarı zayıflatabileceği ve enflasyon baskılarını artırabileceği görüşleri sıkça dile getirilmiştir. Ancak Erdoğan, bu konuda kararlı olduğunu ve faizleri düşürmekte ısrarlı olduğunu ifade etmektedir.

Seçimlerin ardından Erdoğan'ın uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi ve üretim ekonomisi vurgusu yapması, ekonomide yeni bir dönem ve politikaların şekillenebileceği beklentisini oluşturmuştur. Mehmet Şimşek ile yapılan görüşme ve Abdulkadir Selvi'nin yazısında belirtildiği gibi, Şimşek'in kendi takımını kurup kararlarına müdahale edilmemesini istemesi, kabine oluşumunda önemli bir detay olarak öne çıkmaktadır.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iki arasındaki tek pürüzün ‘faiz’ olduğunu belirterek Şimşek’in kendi takımını kurup iki yıl boyunca kararlarına karışılmamasını istediğini yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yayınlanan yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi.