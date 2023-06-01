Uluslararası Finans Enstitüsü’nde korkutan açıklama: Türkiye, Arjantin olma yolunda

14 Mayıs'taki seçimlerden önce 19,57, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin gerçekleştirildiği 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesinde olan dolar/TL, an itibarıyla 20,80'den işlem görüyor.

Kapalıçarşı'daki dolar kuru 21 liranın hemen üzerinde bulunurken, Türkiye'nin büyük bankalarının hepsinde dolar/TL, 22-23 seviyesinden satılıyor.

YABANCI YATIRIMCILAR TÜRKİYE'Yİ "KALICI OLARAK" SİLİYOR

Robin Brooks, Türk lirasının (TL) seçimlerin ardından geçen 3 günde ABD doları karşısında yüzde 3,7 oranında değer kaybettiğini, bu durumun seçimden önceki 3 günde ise yüzde 0,5 seviyesinde olduğunu hatırlatarak "Yabancı yatırımcılar, Türkiye'yi portföylerinden kalıcı olarak çıkarıyor. Türkiye'nin Arjantin gibi finansal otarşi yolunda olmasını görmek üzücü" ifadelerini kullandı.

Brooks, konuyla ilgili bir başka sosyal medya paylaşımında "TL vadeli işlemlerde fiyatlanan bir yıl sonrası değer kaybı beklentileri 2001 yılında %80 seviyesinde zirve yapmıştı. Şu anda ise %62 seviyesindeyiz. Bu beklentileri sınırlamanın yalnızca iki yolu bulunuyor: (i) Merkez Bankası'nın faizleri peşi sıra artırması; ve/veya (ii) Türk Lirası'nın önemli ölçüde değer kaybetmesi. Türkiye'nin politika yapıcıları bu iki seçenek arasından seçim yapmalı." değerlendirmesini yaptı.

Brooks, TL'de değer kaybının Merkez Bankası'nın Eylül 2021'de başlattığı faiz indirim döngülerinden kaynaklandığını da sözlerine ekledi.