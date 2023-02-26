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Sarıklı cübbeli adam çadırda kalan teyzeye bir eliyle yardım yaptı diğer eliyle canlı yayın yaptı

Sarıklı, cübbeli bir adamın çadırda kalan yaşlı bir teyzeye yardım yaparken bir taraftan elinde telefonla bu anları kaydetmesi tepki çekti.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 11:04
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Sarıklı cübbeli adam çadırda kalan teyzeye bir eliyle yardım yaptı diğer eliyle canlı yayın yaptı

Sarıklı cübbeli adam çadırda kalan teyzeye bir eliyle yardım yaptı diğer eliyle canlı yayın yaptı
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Sosyal medyada yayınlanan bir video tepkilere neden oldu. Videoda çadırda kalan yaşlı bir teyzenin yanına giden sarıklı cübbeli bir adam, teyzenin çadırda kalma nedeninin deprem değil evinin yanması olduğunu belirtiyor.

Elinde telefonla tüm anları kaydeden ve bir başkasına da kayıt aldıran Sarıklı adam, “Yazıklar olsun, iftira atmayın bize. Burada hiçbir çadır yok. Şu arkada benim evlerim var. Hocanın binası çökmüş herkes öldü demişler” ifadelerini kullanıyor.

Daha sonra cüzdanından para çıkartıp yaşlı teyzeye veren sarıklı adam, “Kaç liram varsa vereceğim. Al 100, 200, 250 lira var. Vallahi başkada param yok. Param yokkk. Hepsini verdim. Allaha sattım. Allah-ü ekber” diyor.

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