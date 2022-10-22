22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sarıyer'de kazayı önlemek isterken kaza yaptı!

Sarıyer’de seyir halindeki motokurye, önüne çıkan kediyi görünce panikledi. Kediye çarpmamak için yön değiştirmek isteyen sürücü hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 16:29
Takip Et

Sarıyer'de kediye çarpmamak isterken kaza yaptı! Hafif yaralandı

Sarıyer'de kazayı önlemek isterken kaza yaptı!
+
Aa
-

İHA

Olay, Sarıyer İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 BZA 223 plakalı motorun sürücüsü İlhan Yelboğan, seyir halindeyken bir anda önüne çıkan kediyi görünce panikledi. Kediye çarpmamak için manevra yapan morotkurye aracın hakimiyetini kaybederek motorsikletten düşerek yaralandı.

Yaralı kurye, Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
1
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
2
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
3
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
4
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
5
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
6
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
7
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
﻿İSKİ açıkladı: 20 yıl sonra bir ilk
﻿İSKİ açıkladı: 20 yıl sonra bir ilk
﻿İSKİ açıkladı: 20 yıl sonra bir ilk
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.