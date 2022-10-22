Sarıyer'de kazayı önlemek isterken kaza yaptı!

İHA

Olay, Sarıyer İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 BZA 223 plakalı motorun sürücüsü İlhan Yelboğan, seyir halindeyken bir anda önüne çıkan kediyi görünce panikledi. Kediye çarpmamak için manevra yapan morotkurye aracın hakimiyetini kaybederek motorsikletten düşerek yaralandı.

Yaralı kurye, Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise kameraya yansıdı.