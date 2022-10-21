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Hakim karşısına çıkan Gülşen aylık gelirini açıkladı

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu bugün hakim karşısına çıktı. Şarkıcı duruşmada, lise mezunu olduğunu belirterek aylık gelirinin de 60 bin TL olduğunu ifade etti. 

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 17:35
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Şarkıcı Gülşen mahkemede aylık gelirini açıkladı

Hakim karşısına çıkan Gülşen aylık gelirini açıkladı
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Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, hakim karşısına çıktı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu ve 4 avukatı katıldı.

"AYLIK GELİRİM 60 BİN TL"

Aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve çok sayıda müştekinin hazır bulunduğu duruşmayı CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu da takip etti.

Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu belirten Çolakoğlu, aylık gelirini 60 bin lira olarak beyan etti.

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