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Hadise normalleşme tartışmalarına son noktayı koydu: Halâ içim yanıyor

Afet bölgesi için seferber olan Hadise de duyduğu üzüntüyü sosyal medyada üzerinden takipçileri ile paylaştı. 'Hala içim yanıyor' diyen ünlü şarkıcının sözleri yürek sızlattı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 10:10
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''Halâ içim yanıyor.'' Hadise normalleşme tartışmalarına son noktayı koydu

Hadise normalleşme tartışmalarına son noktayı koydu: Halâ içim yanıyor
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem, 11 ili yerle bir etti. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hadise, duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

24 Şubat'ta çektiği fotoğrafı Instagram sayfası üzerinden yayınlayan ünlü şarkıcı 'Hala içim yanıyor. Normale dönmek nedir? Bu cümle bana zor geliyor' sözleri ile normalleşme tartışmalarına da son noktayı koydu.

"BU FELAKET UNUTULMAMALI"

Hadise, "40 gün geçti depremden sonra… Bu fotoğrafı 24 Şubat çekmiştim. Uykusuz bir gece anneme atmıştım, annem uyuyamıyorum diye. Ne mutlu bana annem hayatta ve mesajım ona gidiyor, ne kadar şanslıyım diye düşünüyordum. O kadar anne evladını ya da evlatlar annelerini kaybetti bu depremde. Hala içim yanıyor. Normale dönmek nedir? Bu cümle bana zor geliyor. Evet hayat devam ediyor ve etmeli ama bu felaket unutulmamalı" dedi.

Hadise sözlerine şöyle devam etti ''Elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Dualarım hayatlarını kaybedenler, arkalarında bıraktıkları aileleri, dostları ve sevdikleri için. Sizin acınızı anlayamayız eminim, ama inanın sizler icin dualarımızı asla eksik etmedik ve etmeyeceğiz.''
Unutmayacağız...🥹❤️"

 

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