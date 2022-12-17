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Şarkıcı Gülşen’e ‘Çorabını çek’ demişti: Çocuk tacizinden soruşturma açıldı

Şarkıcı Gülşen’in 4 yıl önce Ordu’da verdiği konserde "Çorabını çek, başkan sahneye geliyor” diyen ve ünlü şarkıcının tepkisini çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Tören ve Organizasyon Müdürü S.K. hakkında kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 09:10
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Şarkıcı Gülşen’e ‘Çorabını çek’ demişti: Çocuk tacizinden soruşturma açıldı

Şarkıcı Gülşen’e ‘Çorabını çek’ demişti: Çocuk tacizinden soruşturma açıldı
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AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Tören ve Organizasyon Müdürü S.K. hakkında 14 yaşındaki kız çocuğuna hakaret ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Bürgün gazetesinden Onur Durmuş’un haberine göre, 14 yaşındaki çocuğun ailesinin şikayeti üzerine 21 Eylül 2022’de Altınordu Emniyet Müdürlüğü’nde S.K.’nin ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturmanın halen sürdüğünü belirten emniyet kaynakları soruşturmaya gizlilik kararı verildiğini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden bir başka kaynak ise olayın belediye yetkilileri tarafından öğrenilmesinin ardından S.K.’nin istifaya zorlandığını ve görevden uzaklaştırıldığını kaydetti.

Öte yandan olayın Ordu Büyükşehir Kent Konseyi'nde yaşandığı ve taciz iddialarının ardından Kent Konseyi binasının kapatıldığı da öğrenildi.

‘İSTİFA ETTİM AMA BU OLAY YÜZÜNDEN İSTİFA ETMEDİM’

Konuya ilişkin ifadesinin alındığını doğrulayan S.K. BirGün’e yaptığı açıklamada kendisine iftira atıldığını öne sürdü. S.K., “Önce hakaret ettiğimi ve daha sonra tacizde bulunduğumu iddia ettiler. Bana iftira atıyorlar. Tecavüz olayı olsa benim dışarıda olmamam lazım. Karşı tarafın ifadesinde soruşturmanın gizliliği söz konusu. Bu konuyla ilgili benim açıklama yapmam doğru değil. Ben böyle bir şeyi kabullenmedim. Soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz. İstifa ettim ama bu olay yüzünden istifa etmedim” dedi.

GÜLŞEN’E ‘ÇORABINI ÇEK, BAŞKAN GELİYOR’ DİYEN SUNUCU

S.K., 4 yıl önce memleketi Ordu'da konser veren şarkıcı Gülşen’e "Çorabını çek, başkan sahneye geliyor” demiş ve Gülşen’in tepkisini çekmişti.

2018’de verdiği konserde Gülşen'in sahne kıyafetinin bir parçası olan çorap çizmesi gösterinin sonuna doğru aşağıya indi. Belediye Başkanı’nı çiçek vermesi için anons eden sunucu Gülşen'e "Çorabını çek, başkan sahneye çıkıyor" diye uyarıda bulununca Gülşen, sunucuya sahnede tepki göstermişti.

Gülşen, sunucuya "Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız? Şu anda şaka yapacak kadar bir samimiyet hissetmiyorum" diyerek çıkışmıştı.

Dönemin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yıldırım’ın çiçek vermek için sahneye çıkmasının ardından tepkisine devam eden Gülşen, "Bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkartmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Ordu'ya" şeklinde konuşmuştu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, Gülşen’in tutuklandığı süreçte bir kez daha gündeme gelmişti.

S.K., AKP Ordu İl Teşkilatı’nda seçim işleri başkanı olarak da görev yaptı.

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