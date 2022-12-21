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Şarkıcı Gülşen ikinci kez hakim karşısında. Savunmayı duyan şikayetten vazgeçiyor

Şarkıcı Gülşen'e İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme güvence bedelinin iade edilmesi talebini reddederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:24
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Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada yeni gelişme! Dava 1 Mart'a ertelendi

Şarkıcı Gülşen ikinci kez hakim karşısında. Savunmayı duyan şikayetten vazgeçiyor
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Şarkıcı Gülşen hakkında, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 3 şikayetçi katıldı.

Yurtdışı çıkış yasağının kaldırıldığını hatırlatan Gülşen'in avukatı, güvence bedeli olarak verilen 250 bin liranın iadesini istedi.

DAVA 1 MART'A ERTELENDİ

Mahkeme güvence bedelinin iade edilmesi talebini reddederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi.

Cumhuriyet gazetesinden Rengin Temoçin'e konuşan avukat Emek Emre, Gülşen’in savunmasını duyan davacıların şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadın ve Demokrasi Vakfı ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği’nin de bulunduğu 702 müşteki davada yer alırken Emre, “700 küsur müştekinin ifadesi henüz tamamlanamadı. Duruşmada eksiklerin giderilmesi bekleniyor” dedi.

SAVUNMAYI DUYAN ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Emre, “Normalde müştekilerinin hepsinin aynı anda salonda bulunması gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda duruşma salonunun değiştirilebileceği yazılmıştı. Ancak onun yerine 30-40 kişilik gruplar halinde müştekileri salonda tuttular. Müvekkilimin savunmasını dinleyen müştekiler şikâyetten vazgeçtiler. Diğer giren müştekilere savunmayı hâkim okudu. O şekilde savunmadan haberdar olanların bazıları şikâyetten vazgeçti. Doğrudanlık ilkesini bozacak bir olay yaşandı” dedi.

Emre, “Müvekkile isnat edilen suç oluşmamıştır. Halkın bir kesimini bir başka kesimine tahrik etme unsuru yok. Nisan ayında sahnedeki bir beyanından dolayı 25 Ağustos’ta hakkında soruşturma açıldı. Dört ay geçmiş kimsenin ruhu duymamış mı burada? Kamu güvenliğinin tehlikede olmadığı çok açık” dedi.

Emre sözlerini şu şekilde noktaladı: “Müvekkilim bir cümlesinden ötürü samimi şekilde özür de diledi. Sosyal medyada “Katli vaciptir” diyen oldu. Elinizi vicdanınıza koyun. Bunlar oluyorken bu davanın görülmesi hakikaten ayıptır. Türkiye hukuk devletidir diyorsak bu davayı konuşmak zorunda olmak benim canımı yakıyor”

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan 2022’de Ataşehir’de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iktidara yakın isimler tarafından sosyal medyada hedef gösterildi. Şarkıcı, 25 Ağustos’ta halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Suçlamayı reddeden Gülşen, sözleri nedeniyle özür diledi. 29 Ağustos tarihinde tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilen Gülşen'in konutu terk etmeme şartı da 12 Eylül'de kaldırıldı.
21 Ekim Cuma günü hâkim karşısına çıkan Gülşen'in karakola imza atma şartı da kaldırıldı. Son olarak şarkıcının 'yurtdışına çıkış yasağı' da 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırması karşılığında mahkeme tarafından kaldırıldı. 

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