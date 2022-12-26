Şarkıcı Gülşen, tahliye olduktan sonra ilk paylaşımını yaptı

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla ağustos ayında hapis yattı. Tahliye olduktan sonra yurt dışına oğlunun yanına giden şarkıcı, aylar sonra sahnelere döndü. Ağustos ayından bu yana sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Gülşen, sessizliğini bozdu.

"GÜNEŞ GİBİ DOĞMAYA HAZIR MIYIZ"

31 Aralık'ta İzmir'de sahneye çıkacak olan şarkıcı, konser afişini yayınlayarak "Yeni yılı ve Cumhuriyet'imizin 100. yılını karşılarken, güzel İzmir'imizin Gündoğdu Meydanı'nda hep birlikte yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız" ifadelerini kullandı.