Şarkıcı Gülşen'in 'Copy Paste' kıyafeti olay oldu

Bir süredir yurt dışında olan şarkıcı, Ramazan Bayramı için sahnelere döndü. Gülşen'in konser için tercih ettiği kıyafetiyle dikkat çekti.

Sık sık iddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen, konserinde siyah dekolte detaylı bir elbise ve leopar desenli eldiven tercih etti. Şarkıcının konser görüntülerinin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasıyla bir gerçek ortaya çıktı.

Pop Bizde'de yer alan habere göre, Gülşen sahne kıyafetinde dünyaca ünlü pop yıldızı Miley Cyrus'a özendi. Fotoğrafların yan yana gelmesiyle Gülşen'in dünyaca ünlü şarkıcının tarzını bire bir kopyaladığı ortaya çıktı