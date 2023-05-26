Şarkıcı İzel'in acı günü. Sinan Akçıl duyurdu

İzel'in annesi Habibe Çelikgöz hayata gözlerini kapadı. İzel kötü haberi arkadaşı Sinan Akçıl'a attığı mesaj ile duyurdu.

İzel'in kendisine attığı mesajı yayınlayan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çelikgöz)" diye yazdı.

İzel'in menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada ise "Sanatçımız İzel Çeliköz'ün değerli annesi Habibe Çeliköz vefat etmiştir. Cenazemiz yarın (27.05.2023) Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.

İzel, 2010'da da babası Şener Çeliköz'ü akciğer kanseri nedeniyle kaybetmişti.

