Sinan Akçıl’a ahlaksız teklif

Sinan Akçıl, önceki akşam TFF 1. Lig'de şampiyon olan Pendikspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. Sahne öncesi sorulara yanıt veren Akçıl, "Biraz yorgunum, Almanya'dan geldim. Ayağımızın tozuyla iki saat uykuyla çıktık buraya geldik. Sağ olsunlar beni istemişler." dedi.

Birçok şarkıcıyla birlikte projeler yapan ve birçok sanatçıya şarkılar yazan Sinan Akçıl, şarkı verdiği birden fazla ünlü şarkıcı ile de aşk yaşamıştı.

Gazetecilerin "Sinan Bey, dizilerde oluyor ama sizin de hiç proje aşkınız oldu mu bilmediğimiz?" sorusuna gülerek yanıt veren şarkıcı, "Proje aşkı yaşamadım ama çok teklif aldım. Hatta telefonda hiç inanılmayacak kişiler aradı. Sinan yemek yiyelim bari bir şey var zannetsinler, sonradan açıklarız vs. diye birçok kişi istedi benden bunu. Ben sana üç katını veriyim bir daha mesaj atma bana dedim onlara. İsimleri veremem ama para ile böyle olaylara karşıyım ben ya. Hoşuma gitmiyor. Bu kişiler ile de irtibatımı kestim." diyerek şaşırttı.

