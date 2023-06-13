Sinan Akçıl’a ahlaksız teklif

TFF 1. Lig'de şampiyon olan Pendikspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne alan Sinan Akçıl, kendisine gelen 'proje aşkı' tekliflerini açıkladı.

Sinan Akçıl’a ahlaksız teklif

Sinan Akçıl, önceki akşam TFF 1. Lig'de şampiyon olan Pendikspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. Sahne öncesi sorulara yanıt veren Akçıl, "Biraz yorgunum, Almanya'dan geldim. Ayağımızın tozuyla iki saat uykuyla çıktık buraya geldik. Sağ olsunlar beni istemişler." dedi.

sinan-akcil-dan-proje-aski-itirafi-sztg7.jpg

Birçok şarkıcıyla birlikte projeler yapan ve birçok sanatçıya şarkılar yazan Sinan Akçıl, şarkı verdiği birden fazla ünlü şarkıcı ile de aşk yaşamıştı.

sinan-akcil-dan-proje-aski-itirafi-4wk97.jpg

Gazetecilerin "Sinan Bey, dizilerde oluyor ama sizin de hiç proje aşkınız oldu mu bilmediğimiz?" sorusuna gülerek yanıt veren şarkıcı, "Proje aşkı yaşamadım ama çok teklif aldım. Hatta telefonda hiç inanılmayacak kişiler aradı. Sinan yemek yiyelim bari bir şey var zannetsinler, sonradan açıklarız vs. diye birçok kişi istedi benden bunu. Ben sana üç katını veriyim bir daha mesaj atma bana dedim onlara. İsimleri veremem ama para ile böyle olaylara karşıyım ben ya. Hoşuma gitmiyor. Bu kişiler ile de irtibatımı kestim." diyerek şaşırttı.

İlgili Haberler
Sinan Akçıl'a Defne Samyeli'nin yeni ilişkisi soruldu
Şarkıcı İzel'in acı günü. Sinan Akçıl duyurdu
Sinan Akçıl'dan Defne Samyeli itirafı. Canlı yayında ağzından kaçırdı
Sinan Akçıl: Hoca noktayı koymuş artık konuşulmaz diye düşünüyorum. Nihat Hatipoğlu ünlü müzisyene cevap verdi
Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Profesörden karın zarı kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Profesörden karın zarı kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarılar
Özel okul fiyatları belli oldu. Türkiye'de artık zenginler ve fakirler var Ekonomi
Özel okul fiyatları belli oldu. Türkiye'de artık zenginler ve fakirler var
AB: Ukrayna'nın toparlanma için bu yıl ilave 13 milyar avroya ihtiyacı var Dünya
AB: Ukrayna'nın toparlanma için bu yıl ilave 13 milyar avroya ihtiyacı var
3 ayrı dolandırıcılık soruşturması: 13 gözaltı kararı Güncel
3 ayrı dolandırıcılık soruşturması: 13 gözaltı kararı
Eşini kasığından vuran sanığa 28 yıl hapis istemi Güncel
Eşini kasığından vuran sanığa 28 yıl hapis istemi
Kahramanmaraş'ta deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta deprem
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı Magazin
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı