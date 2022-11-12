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  • 21 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenmişti. “Erken evlendin” eleştirilerine cevap verdi 

21 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenmişti. “Erken evlendin” eleştirilerine cevap verdi 

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı iki yıldır birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz ay İtalya'da dünya evine girmişti. Nikah sonrası ilk kez objektiflere yansıyan Yazıcı, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 10:15
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Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı eleştirilere cevap verdi

21 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenmişti. “Erken evlendin” eleştirilerine cevap verdi 
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Şarkıcı Ufuk Beydemir (30) ile İtalya'nın Roma kentinde evlenen genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21), önceki gece Kadıköy'de bir arkadaşı ile birlikte objektiflere yansıdı. 

Geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan ve evliliğin ardından ilk kez objektiflere yansıyan Yazıcı, evlilik süreci ve ani gelişen karar hakkında "Gizli değil de sürpriz oldu diyebilirim. Öyle yapmak istedik. Aklımızda da vardı ve evlenip geldik." dedi.

"ELEŞTİRİLERE KULAK ASMIYORUM"

Sosyal medyada erken yaşta evlendiği için bazı eleştirilere maruz kalan İpek Filiz Yazıcı, "Eleştirilere çok kulak asmamayı tercih ediyorum. Çok keyifliydi, harika da fotoğraflar çekildik. Hiçbir sorun yok şu an hayatımızda. Evliliğimiz de gayet güzel." diyerek söylenenleri dikkate almadığını belirtti.

Gazetecilerin "Ufuk Bey size bir şarkı yazdı mı?" cümlelerine de yanıt veren genç oyuncu, "Ufuk sanırım bana şarkı yazdı. Belki bir gün yayınlar" diyerek kahkaha attı.


 

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