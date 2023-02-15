15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Tarkan'dan çok sert deprem tepkisi. Milletimiz bunu haketmiyor

Tarkan'dan çok sert deprem tepkisi. Milletimiz bunu haketmiyor

Şarkıcı Tarkan, 6 Şubat Maraş depremlerinden etkilenen illerde yardım çalışması yapan dernek ve gruplara destek veren bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 19:00
Takip Et

Hükümetin deprem sonrası etkisiz kalmasına Tarkandan tepki

Tarkan'dan çok sert deprem tepkisi. Milletimiz bunu haketmiyor
+
Aa
-

Tarkan sosyal medya hesabından depremler sonucu yaşanan binlerce kayıpla ilgili iktidarı eleştirdi.

"Milletimiz bunu hak etmiyor" notuyla Tarkan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Yaşanılan deprem felaketini ben de herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarımla izledim, izliyorum.

Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi.

Milletçe içimiz yanarken, herkes tek yürek olmuşken, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken, yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor.
İnanılır gibi değil…

Çok yazık…
Milletimiz bunu haketmiyor." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
4
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı
﻿Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı
﻿Antakya'da bir kadın ve iki çocuk 228. saatinde sağ çıkarıldı
﻿Trabzonspor Lazar Markovic'i KAP'a bildirdi
﻿Trabzonspor Lazar Markovic'i KAP'a bildirdi
﻿Trabzonspor Lazar Markovic'i KAP'a bildirdi
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.