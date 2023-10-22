Savaş mağduru Türk öğrencilerin eğitim sorunu Meclis’e taşındı

Ukrayna - Rusya savaşı sonucu mağdur olan Türk öğrencilerin eğitim sorununu CHP milletvekili Müzeyyen Şevkin TBMM'ye taşıyarak öğrencilere yatay geçiş hakkı tanınmasını istedi.

KAYNAK: ANKA
Savaş mağduru Türk öğrencilerin eğitim sorunu Meclis’e taşındı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakarak Türkiye’ye dönmek zorunda kalan Türk öğrencilerin eğitim sorunlarına ilişkin, “Türkiye'ye gelen 4 bin öğrencinin bazısı yatay geçiş hakkından yararlandı. Özel öğrenci statüsündekilerin ise süresi dolduğu için kayıtları siliniyor. İki kategoriye giremeyenler mahkemelerde hak arayışına başladı. Ukrayna’dan gelen öğrencilere yatay geçiş hakkı tanınmalıdır” dedi.

chp.jpegÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ YARIM KALDI

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle binlerce Türk öğrencinin eğitimlerini yarıda bırakarak Türkiye’ye dönmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Türk öğrencilerin Türkiye’de de eğitimlerine devam etme sorunu yaşadığına işaret eden Şevkin şunları söyledi:

“Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’daki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalıp Türkiye'ye dönen binlerce öğrenci eğitimlerine devam edemiyor. Daha önce Kırım, Suriye, Irak, Yemen’de savaşlar sonrasında, pandemi döneminde mücbir sebeplerden öğrencilere sağlanan ön koşulsuz yatay geçiş hakkından bu öğrenciler faydalanamıyor. YÖK bu öğrencilere özel öğrenci statüsüyle bir yıl hak tanıyacağını açıkladı, bir yıl sonunda öğrencilerin yeniden Ukrayna’ya dönmesi gerekiyor ama savaş orada tüm hızıyla devam ediyor. Orada bu öğrenciler nasıl okuyacak? Türkiye'ye gelen 4 bin öğrencinin bazısı yatay geçiş hakkından yararlandı. Özel öğrenci statüsündekilerin ise süresi dolduğu için kayıtları siliniyor. İki kategoriye giremeyenler mahkemelerde hak arayışına başladı. Ukrayna’dan gelen öğrencilere yatay geçiş hakkı tanınmalıdır.”

İlgili Haberler
Rus ve Ukraynalıların istila ettiği Antalya'da her 5 konuttan birini yabancılar aldı
BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda korkunç bilançoyu açıkladı
Rusya’yla savaş halindeki Ukrayna İsrail’e tam destek vereceğini açıkladı
Karadeniz’de Türk gemisi mayına çarptı. Ukraynalı yetkili açıkladı
Erzurum'da Suriyelinin öldürdüğü Ukraynalı kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Ukrayna duyurdu: Rusya'nın Karadeniz Filo Komutanı Sokolov öldürüldü
Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
MHP’den kadın programlarının yasaklanması için çağrı Siyaset
MHP’den kadın programlarının yasaklanması için çağrı
Bayern Münih'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi sakatlandı Spor
Bayern Münih'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi sakatlandı
İsrail askeri Netanyahu’ya baş kaldırdı Dünya
İsrail askeri Netanyahu’ya baş kaldırdı
Konya'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Gündem
Konya'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mourinho küllerinden yeniden doğdu. Gönderilmesini isteyenlere böyle cevap verdi Spor
Mourinho küllerinden yeniden doğdu. Gönderilmesini isteyenlere böyle cevap verdi
Lille Yusuf Yazıcı ile güldü Spor
Lille Yusuf Yazıcı ile güldü
İran'dan İsrail ve ABD'ye tehdit: Acı sonuçları olacaktır Dünya
İran'dan İsrail ve ABD'ye tehdit: Acı sonuçları olacaktır