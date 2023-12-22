Seçil Erzan’ın bankadaki çekmecesinden ‘manifesting’ çıktı

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü isimden yüksek kar vaadiyle milyonlarca dolarlı vurgun yaptı.

Seçil Erzan'ın çekmecesinden çıkan manifesting yazıları da dava dosyasına girdi.

Aşk hayatını düzene koymak için evrene enerji yolladığına ilişkin yazıları bankadaki çekmecesinden çıkan Erzan'ın finansal sıkıntılarını aşmak için de kâğıtlara yazdığı yazılarla enerji gönderdiği tespit edildi.

Erzan'ın 23 milyon 700 bin liralık kredi çeken bir ismin evraklarına yüzlerce 50 rakamını yazdıktan sonra Reiki felsefesinin Türkiye'deki hocası olarak bilinen Mehmet Aslan'ın ismiyle birlikte, "Mehmet Aslan hocamın bana getirdiği platin bolluk bilinci uygulamasını aktif ediyorum" yazdığı görüldü.

Söz konusu evraklar banka yetkilileri tarafından mahkeme dosyasına getirildi. Mahkeme bankanın getirdiği yeni belgeleri incelemeye aldı.

Erzan'ın finansal bataklıktan kurtulabilmek için başvurduğu platin bolluk uygulaması Reiki felsefesine göre, kişinin sahip olmayı dilediği tüm bolluğu ve refahı yaşamına getirmek için bira araya getirilmiş altıncı boyuta ait enerji ve frekanslardan oluşuyor.

MANİFESTİNG NEDİR?

Manifest, çekim ve inanç yoluyla yaşamınıza somut bir şey getirmektir yani düşüncelerinizin gerçekleşmesidir. Bununla birlikte, irade ve olumlu düşünceden daha fazlası tezahür eder. Tespit etmek, hissetmek ve deneyimlemek istediğiniz her şeyi düşünceleriniz, eylemleriniz, inançlarınız ve duygularınızla gerçeğe dönüştürmek, manifest için daha iyi bir tanımlama olabilir.

İnanışa göre evrene duygu düşüncelerinizle sürekli kötü ve negatif enerji gönderiyorsanız aynı enerjiyi kendinize çekeceksinizdir. Bu sebeple enerjinizi değiştirin. Çünkü pozitif olduğunuzda pozitif yansımalar göreceksiniz.