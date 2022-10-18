18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Dönmez’den bir gün önce... Vali de patlamanın olduğu maden ocağını ziyaret etmiş!

Bakan Dönmez’den bir gün önce... Vali de patlamanın olduğu maden ocağını ziyaret etmiş!

Amasra’da facianın yaşandığı madeni, 20 Eylül’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ve 5 Ekim’de Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı’nın ziyaret etmesi dikkat çekmişti. Ziyaretlerin sadece bunlarla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 04:51
Takip Et

Bakan Dönmez’den bir gün önce... Vali de patlamanın olduğu maden ocağını ziyaret etmiş!

Bakan Dönmez’den bir gün önce... Vali de patlamanın olduğu maden ocağını ziyaret etmiş!
+
Aa
-

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde “grizu patlaması” meydana geldi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre; sayıştay’ın TTK Amasra Müessesi hakkında 2017 ve 2019 yılında hazırladığı raporlar da yaşanan facianın ‘göz göre göre’ geldiğini gösterdi. Yaşanan faciada 41 madenci yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 madencimize mezar olan maden ocağı için “Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkânlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

VALİ DE ZİYARET ETMİŞ!

Facianın ardından gözler TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne çevrildi. Facianın yaşandığı madeni, 20 Eylül’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ve 5 Ekim’de Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı’nın ziyaret etmesi dikkat çekmişti. Ziyaretlerin sadece bunlarla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.

VALİ ‘İNCELEME’ YAPMIŞ!

19 Eylül’de Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan’nın Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu ortaya çıktı. Arslan, Müessese Müdürü Cihat Özdemir’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan)

"SANIRIM DETAYLI BİR İNCELEME DEĞİL"

“Vali Dr. Nurtaç Arslan, 19 Eylül’de Amasra TİM’de neden bir inceleme yaptı? İncelemeden sonra nasıl bir sonuca ulaşıldı” sorusuna Bartın Valiliği yetklisi şöyle yanıt verdi:

“İçerikle ilgili çok bilgim yok. Şöyle söyleyebilirim; sadece bakan bey gelecekti, toplu açılış için geldi, Enerji Bakanımız. O Vali (Dr. Nurtaç Arslan) kapsam öncesinde uğramıştı. Sanırım detaylı bir inceleme değildi.”

(Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve beraberindeki heyet)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş
18.10.2022 04:54
nezaket ziyaretidir. şirket yöneticileri de bir güzel ağırlamıştır.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
2
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
3
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
4
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
5
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
6
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
7
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿Beşiktaş'ta bir kafede yangın çıktı
﻿Beşiktaş'ta bir kafede yangın çıktı
﻿Beşiktaş'ta bir kafede yangın çıktı
﻿Galatasaray'dan ‘VAR’ tepkisi: Utanç vesikası!
﻿Galatasaray'dan ‘VAR’ tepkisi: Utanç vesikası!
﻿Galatasaray'dan ‘VAR’ tepkisi: Utanç vesikası!
﻿Parkta 'top' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, 1 tutuklama
﻿Parkta 'top' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, 1 tutuklama
﻿Parkta 'top' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, 1 tutuklama
﻿Bursa'da 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Bursa'da 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Bursa'da 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.