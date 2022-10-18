Bakan Dönmez’den bir gün önce... Vali de patlamanın olduğu maden ocağını ziyaret etmiş!

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde “grizu patlaması” meydana geldi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre; sayıştay’ın TTK Amasra Müessesi hakkında 2017 ve 2019 yılında hazırladığı raporlar da yaşanan facianın ‘göz göre göre’ geldiğini gösterdi. Yaşanan faciada 41 madenci yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 madencimize mezar olan maden ocağı için “Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkânlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

VALİ DE ZİYARET ETMİŞ!

Facianın ardından gözler TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne çevrildi. Facianın yaşandığı madeni, 20 Eylül’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ve 5 Ekim’de Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı’nın ziyaret etmesi dikkat çekmişti. Ziyaretlerin sadece bunlarla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.

VALİ ‘İNCELEME’ YAPMIŞ!

19 Eylül’de Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan’nın Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu ortaya çıktı. Arslan, Müessese Müdürü Cihat Özdemir’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan)

"SANIRIM DETAYLI BİR İNCELEME DEĞİL"

“Vali Dr. Nurtaç Arslan, 19 Eylül’de Amasra TİM’de neden bir inceleme yaptı? İncelemeden sonra nasıl bir sonuca ulaşıldı” sorusuna Bartın Valiliği yetklisi şöyle yanıt verdi:

“İçerikle ilgili çok bilgim yok. Şöyle söyleyebilirim; sadece bakan bey gelecekti, toplu açılış için geldi, Enerji Bakanımız. O Vali (Dr. Nurtaç Arslan) kapsam öncesinde uğramıştı. Sanırım detaylı bir inceleme değildi.”

(Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve beraberindeki heyet)