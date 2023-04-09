Şebnem Bursalı'nın açıklayamadığı FETÖ fotoğrafı. AKP'den aday gösterildi

14 Mayıs 2023 seçimlerine doğru gidilirken siyasi partiler de YSK'ya aday listelerini teslim ederek, milletvekilliği adaylarının son halini duyurdular.

Millet İttifakı'nda CHP ve İYİ Parti seçimlere gireceğini açıklarken, Cumhur İttifakı'nın oluşturan AKP, MHP, Yeniden Refah Partisi ve BBP de ittifak çatısı altında ayrı listelerle seçime gireceklerini duyurdu.

Milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildikten sonra kamuoyuyla da paylaşıldı. Paylaşılan listelerde dikkat çekici isimler varken bunlardan en dikkat çekenlerinden biri ise Şebnem Bursalı oldu.

ŞEBNEM BURSALI'NIN TERÖRİST BAŞI İLE OLAN FOTOĞRAFI

AKP İzmir 1. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı olan Şebnem Bursalı'nın Mart 2012'de ziyaret ettiği FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile olan fotoğrafı yeniden gündem oldu.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'u "FETÖ'cüleri kayırmakla" itham eden Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın, Pensilvanya'da elebaşı Fethullah Gülen'e yaptığı ziyaretin görüntüleri tekrar gündeme geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarıyla gündeme gelen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u 'FETÖ'yü kayırmakla' suçlayan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'nın 2012 yılında Pensilvanya'ya giderek Gülen'i ziyaret ettiğini yazdı.

Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şebnem Bursalı, İlker Başbuğ’a 'Bilerek veya bilmeyerek FETÖ’cülere mi alan ve kadro açtınız?' diye soruyor. Bursalı’nın FETÖ’yü kayırmakla suçladığı Başbuğ, Ocak 2012’de FETÖ tarafından tutuklandı. Bursalı ise Mart 2012’de Pensilvanya’da Gülen’i ziyaret etti. El insaf..." paylaşımında bulundu.

ŞEBNEM BURSALI KİMDİR?

Şebnem Bursalı, 13 Haziran 1972'de Aydın'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 1 yıl TRT'de çalıştı. Daha sonra Sabah Grubuna geçti. 14 yıldır grubun içinde görev yaptıktan sonra Takvim 'in Ankara Temsilciliği'ne atanan Şebnem Bursalı daha sonra 10 yılı aşkın süre Yeni Asırda hem yazdı hem de Ankara Temsilciliği yaptı. Aynı grubun Yayın Grubu başkanı olarak seçilerek İzmir'e yerleşti.