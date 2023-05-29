Seçim kutlamalarında katledilmişti: İYİ Partili Erhan Kurt toprağa verildi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan'ın Ordu'daki galibiyet kutlamalarında katledilen Erhan Kurt toprağa verildi.

Seçim kutlamalarında katledilmişti: İYİ Partili Erhan Kurt toprağa verildi

İYİ Parti ilçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Cumhur İttifakı'nın kutlamaları sırasında kalbinden bıçaklanarak katledildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 1 çocuk babası Erhan Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Gasilhanesi'nden alınarak Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, İYİ Parti Ordu İl Başkanı Melikşah Murat Genç, siyasi partiler temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

"KÜFÜR EDİNCE BIÇAKLADIM"

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kutlamalarda Erhan Kurt'un ölümüne neden olan E.K. (17), sevk edildiği Ordu Adliyesi'nde çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. E.K. ifadesinde "Ağız münakaşası yaşadık. Küfür edince bıçakladım. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Olayla ilgili gözaltına alınanlarda R.Z. (39) adli kontrol şartıyla, S.K. (46) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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